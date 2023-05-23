«Барселона» назвала обращение своих игроков к россиянам «невинным поступком»
- AP
По информации Sport.es, представители клуба отметили, что это был «невинный поступок». В команде также объяснили, что «Барселона» ежегодно проводит встречи с зарубежными СМИ, которые транслируют матчи чемпионата Испании.
На последнем мероприятии присутствовали представители Okko Sports (платформа владеет правами на матчи Примеры в России). В конце встречи они попросили игроков записать обращение к российским болельщикам. Бальде и Роберто без разрешения лиги согласились и сняли ролик, за который позже были раскритикованы.
«Барселона» в 34-м туре обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании.
Ранее киевское «Динамо» рекомендовало «Барселоне» подать заявку на участие в РПЛ.