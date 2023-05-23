«Барселона» назвала обращение своих игроков к россиянам «невинным поступком»

«Барселона» выступила с заявлением по поводу обращения своих игроков Алекса Бальде и Серхи Роберто к российским болельщикам в связи с победой в чемпионате Испании.

По информации Sport.es, представители клуба отметили, что это был «невинный поступок». В команде также объяснили, что «Барселона» ежегодно проводит встречи с зарубежными СМИ, которые транслируют матчи чемпионата Испании.

На последнем мероприятии присутствовали представители Okko Sports (платформа владеет правами на матчи Примеры в России). В конце встречи они попросили игроков записать обращение к российским болельщикам. Бальде и Роберто без разрешения лиги согласились и сняли ролик, за который позже были раскритикованы.

«Барселона» в 34-м туре обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании.

Ранее киевское «Динамо» рекомендовало «Барселоне» подать заявку на участие в РПЛ.