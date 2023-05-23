Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Барселона» назвала обращение своих игроков к россиянам «невинным поступком»

Короткая ссылка
«Барселона» выступила с заявлением по поводу обращения своих игроков Алекса Бальде и Серхи Роберто к российским болельщикам в связи с победой в чемпионате Испании.
«Барселона» назвала обращение своих игроков к россиянам «невинным поступком»
  • AP

По информации Sport.es, представители клуба отметили, что это был «невинный поступок». В команде также объяснили, что «Барселона» ежегодно проводит встречи с зарубежными СМИ, которые транслируют матчи чемпионата Испании.

На последнем мероприятии присутствовали представители Okko Sports (платформа владеет правами на матчи Примеры в России). В конце встречи они попросили игроков записать обращение к российским болельщикам. Бальде и Роберто без разрешения лиги согласились и сняли ролик, за который позже были раскритикованы.

«Барселона» в 34-м туре обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании.

Ранее киевское «Динамо» рекомендовало «Барселоне» подать заявку на участие в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить