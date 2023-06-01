Бензема — об уходе из «Реала»: реальность отличается от того, что говорят в интернете

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о своём будущем.

«На данный момент я в Мадриде. Реальность отличается от того, что говорят в интернете», — приводит слова Бензема Marca.

1 июня появилась информация, что Бензема сообщил главному тренеру Карло Анчелотти о желании продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Нападающий выступает за «сливочных» с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бензема подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».