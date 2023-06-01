Валентин: Бензема 1 июня объявит об уходе из «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема принял решение уйти из команды.

По информации журналиста Серхио Валентина, футболист объявит об этом на пресс-конференции 1 июня.

Как сообщает журналист Санти Ауна, Бензема сообщил главному тренеру Карло Анчелотти о желании продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Нападающий выступает за «сливочных» с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бензема подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».