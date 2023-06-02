«Готов принять любые последствия»: УЕФА не стал отстранять Марциняка от судейства финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал отстранять Шимона Марциняка от работы на финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», несмотря на участие в мероприятии польского политика с ультраправыми убеждениями. В организации заверили, что тщательно изучили поступившую информацию и приняли во внимание раскаяние арбитра. По словам Марциняка, он был введён в заблуждение и не осознавал, на какую встречу шёл. В свою очередь, польские политики вступились за соотечественника и назвали произошедшее манипуляцией и попыткой сломать его карьеру.

Менее чем за две недели до финала футбольной Лиги чемпионов главный судья матча Шимон Марциняк едва не лишился назначения на него. Причиной послужило его участие в мероприятии польского политика Славомира Менцена, известного своими крайне правыми взглядами.

Однако УЕФА не решился отстранить арбитра, который в конце прошлого года обслужил решающий матч чемпионата мира. В организации заявили, что тщательно изучили все обвинения в его адрес и получили заявление, в котором рефери выразил глубочайшие сожаления в содеянном. Обращение опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Марциняк не стал отрицать факта посещения им указанной встречи, но подчеркнул, что был введён в заблуждение и не осознавал, что она была связана с ультраправым движением. По словам Шимона, пропагандируемые радикалами ценности глубоко противоречат его личным убеждениям.

«Как глубоко преданный футболу профессионал, я хочу подчеркнуть, что непоколебимо поддерживаю ценности, которые отстаивает УЕФА, особенно инклюзивность и уважение ко всем людям вне зависимости от их происхождения. Эти принципы лежат в самой основе футбольного духа и полностью совпадают с моими личными убеждениями. Более того, я искренне осуждаю любые проявления ненависти, дискриминации или нетерпимости, поскольку им нет места ни в спорте, ни в обществе в целом», — заявил судья.

Он также подчеркнул, что всецело выступает против любой дискриминации в футболе, и напомнил, что стал первым арбитром в своей стране, который применил «трёхэтапную процедуру» в ответ на проявление нетерпимости на трибунах.

«Приношу искренние извинения клубам, игрокам, болельщикам, коллегам, официальным лицам и организациям, которые доверяют мне. Полностью осознаю, что мои действия повлекли за собой то, что выходит за рамки личного разочарования, и готов принять любые последствия моих непродуманных поступков», — добавил Марциняк.

В УЕФА отметили, что неправительственная организация NEVERAGAIN, которая и обратилась с жалобой на судью, попросила не лишать его возможности обслужить финал ЛЧ.

Серьёзный скандал разгорелся как раз после выступления этого объединения, созданного в Польше в 1996-м для противодействия шовинизму и неофашизму. Выяснилось, что Марциняк принял участие во встрече, организованной местным политиком Славомиром Менценом, лидером крайне правой партии «Конфедерация». Она известна своим негативным отношением к представителям ЛГБТ, мигрантам и беженцам.

Сам Менцен несколько лет назад провозгласил повестку из пяти пунктов, выступив против евреев, геев, абортов, налогов и Европейского союза. В преддверии выборов в парламент он регулярно проводит собрания под названием «Пиво с Менценом», в ходе которых угощает собравшихся напитком производства собственной пивоварни.

Одну из таких встреч 29 мая в городе Катовице посетил Марциняк. Политик анонсировал визит рефери в социальных сетях, выложив его фото в форме с эмблемой ФИФА на груди. Известного арбитра Менцен назвал человеком, добившимся всего в своей сфере. Более того, он пообещал, что Шимон выступит для собравшихся.

«Шокированы и потрясены публичной ассоциацией Марциняка с Менценом и его токсичной ультраправой политикой. Это несовместимо с основными ценностями честной игры, такими как равенство и уважение. Мы призываем судью признать свою ошибку. Если он этого не сделает, считаем, что УЕФА и ФИФА должны принять меры», — заявил соучредитель ассоциации NEVERAGAIN Рафал Панковски.

Публикация достигла своей цели. Вскоре в УЕФА сообщили о начале служебной проверки в отношении судьи и потребовали от него разъяснений. Сам он поначалу никак не отреагировал на публикации в польских СМИ, но позже выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что всегда выступал против любой ненависти.

«Будучи много лет международным футбольным судьёй, я всегда ставлю честную игру и уважение к другому человеку на первое место и хочу передать эти высшие ценности другим. Я всегда дистанцируюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, что демонстрирую во время матчей», — отметил Марциняк.

Более того, за него вступились многие местные политики, например министр спорта Польши Камиль Бортничук, назвавший произошедшее большой манипуляцией.

«Я на связи с судьёй. Дело о доносе — манипуляция. Мы обратимся в УЕФА с позицией поддержки арбитра Марциняка», — пообещал политик.

А по мнению замминистра иностранных дел страны Павла Яблоньского, рефери стал жертвой лживого доноса. Он считает, что оценивать судью следует исключительно по профессиональным качествам и заслугам. Кроме того, он сообщил об отправке в УЕФА письма в поддержку Марциняка за подписью польских чиновников.

Наконец, министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк считает, что жалоба на рефери — недостойная попытка сломать ему карьеру.

Произошедшее вызвало особенный резонанс по той причине, что поляка сейчас действительно можно назвать одним из лучших арбитров планеты. Неслучайно именно ему доверили обслуживать финал чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Францией.

В результате Шимон назначил три пенальти, один из которых (за фол на Анхеле Ди Марии) получился достаточно спорным. Во Франции после поражения даже была создана петиция с требованием переиграть встречу и обвинением рефери в продажности. Предложение собрало почти 240 тыс. голосов.

Сам Марциняк признал, что допустил ошибки, в частности сорвав контратаку трёхцветных после нарушения правил со стороны Маркоса Акуньи, но подчеркнул, что обошёлся без грубых помарок. Несмотря на критику, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала поляка лучшим судьёй прошлого года. В номинации он обошёл таких авторитетных коллег, как Даниэле Орсато и Клеман Тюрпен.

Неудивительно, что поляку продолжили доверять и в 2023-м. Например, он обслужил восемь матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, в том числе три — в плей-офф. В четвертьфинале он судил ответный матч «Наполи» и «Милана», а в полуфинале — вторую встречу «Манчестер Сити» и «Реала».

В конце мая было объявлено, что 10 июня Марциняк вместе с постоянными помощниками Павлом Сокольницки и Томашем Листкевичем отработает на решающей встрече главного еврокубка между «Манчестер Сити» и «Интером».

По мнению бывшего арбитра ФИФА Сергея Хусаинова, случившееся с поляком свидетельствует только об одном: судьям следует крайне внимательно следить за своими высказываниями и поступками в части политических убеждений.

«Политика сейчас в моде. Поэтому, на мой взгляд, УЕФА более пристально следит за позициями футболистов и рефери по таким вопросам. Это же общеевропейская практика. Например, попробуй сейчас похвалить русских — на тебя выльют ушат помоев. Как это произошло с «Арсеналом», который позволил себе поздравить Андрея Аршавина с днём рождения», — отметил Хусаинов.

«Та же ситуация вышла с Шимоном. Он посетил политическое мероприятие, где выражались взгляды, которые расходятся с официальной повесткой стран Европы. Вот УЕФА и поднял вой и взялся за него», — добавил арбитр.

По его словам, в конце XX века, когда он сам обслуживал международные матчи, коллег если и отстраняли от игр, то только за серьёзные ошибки.