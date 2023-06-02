Министр спорта Польши заявил, что футбольный судья Марциняк стал жертвой манипуляции
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«Я в контакте с судьей Шимоном Марциняком. Дело доноса является большой манипуляцией. Утром мы обратимся в УЕФА с позицией в поддержку судьи Марциняка», — написал Бортничук в Twitter.
1 июня стало известно, что судья может быть отстранён от работы в качестве главного арбитра финала Лиги чемпионов-2022/23, если подтвердится его участие в митинге ультраправых в Польше.
Ранее фанаты «Ромы» напали на английского арбитра Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта после финала Лиги Европы.