Фанаты «Ромы» напали на арбитра и его семью в аэропорту Будапешта после финала ЛЕ

Фанаты «Ромы» напали на английского арбитра Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта после финала Лиги Европы.

«Мы потрясены необоснованными и отвратительными оскорблениями в адрес Энтони и его семьи, когда он пытался вернуться домой после обслуживания финала Лиги Европы. Мы окажем полную поддержку Тейлору и его семье», — говорится в Twitter английской Ассоциации профессиональных арбитров.

Охрана вывела судью и его семью из кафе аэропорта в безопасную зону после того, как они подверглись нападению болельщиков. Отмечается, что Тейлора и сопровождавших его женщин несколько раз толкнули, также в их сторону бросили стул и бутылку.

«Рома» уступила «Севилье» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее сообщалось, что «Севилья» побила рекорд «Реала» по числу титулов в еврокубках за XXI век.