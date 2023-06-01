«Севилья» побила рекорд «Реала» по числу титулов в еврокубках за XXI век
Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.
Таким образом, «Севилья» стала победителем Лиги Европы в седьмой раз. По числу победных финалов в XXI веке команда обошла «Реал», у которого шесть титулов в еврокубках.
Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы — 2023 стал рекордным по количеству жёлтых карточек.