«Севилья» побила рекорд «Реала» по числу титулов в еврокубках за XXI век

«Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Таким образом, «Севилья» стала победителем Лиги Европы в седьмой раз. По числу победных финалов в XXI веке команда обошла «Реал», у которого шесть титулов в еврокубках.

Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы — 2023 стал рекордным по количеству жёлтых карточек.