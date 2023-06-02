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Колосков считает, что УЕФА может отстранить Марциняка от финала Лиги чемпионов

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о возможном отстранении польского арбитра Шимона Марциняка от работы на финале Лиги чемпионов из-за его присутствия на ультраправом митинге в Польше.
Колосков считает, что УЕФА может отстранить Марциняка от финала Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Начнём с того, что пока никому не известно, что конкретно делал на этом мероприятии арбитр Шимон Марциняк, говорил ли что-то или же просто пришёл посмотреть. Неизвестно. И если УЕФА проведёт экспертизу и найдёт достаточно поводов для его отстранения, то они это обязательно сделают.

Есть регламент, которому нужно следовать. Так что они имеют на это полное право, если найдутся доказательства его прямой причастности к этой политической организации», — заявил Колосков RT.

Ранее Шимон Марциняк заявил, что не имеет отношения к идеологии расизма, антисемитизма и нетерпимости.

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