Колосков считает, что УЕФА может отстранить Марциняка от финала Лиги чемпионов

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о возможном отстранении польского арбитра Шимона Марциняка от работы на финале Лиги чемпионов из-за его присутствия на ультраправом митинге в Польше.

«Начнём с того, что пока никому не известно, что конкретно делал на этом мероприятии арбитр Шимон Марциняк, говорил ли что-то или же просто пришёл посмотреть. Неизвестно. И если УЕФА проведёт экспертизу и найдёт достаточно поводов для его отстранения, то они это обязательно сделают.

Есть регламент, которому нужно следовать. Так что они имеют на это полное право, если найдутся доказательства его прямой причастности к этой политической организации», — заявил Колосков RT.

Ранее Шимон Марциняк заявил, что не имеет отношения к идеологии расизма, антисемитизма и нетерпимости.