Польский арбитр Марциняк заявил, что не имеет отношения к ультраправой идеологии

Польский арбитр Шимон Марциняк заявил, что не имеет отношения к идеологии расизма, антисемитизма и нетерпимости.

«Я всегда ставлю честную игру и уважение к другому человеку на первое место и хочу передать эти высшие ценности другим. Я всегда дистанцируюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, что я демонстрирую на матчах, на которых я сужу», — говорится в заявлении Марциняка.

1 июня стало известно, что судья может быть отстранён от работы в качестве главного арбитра финала Лиги чемпионов — 2022/23, если подтвердится его участие в митинге ультраправых в Польше.

Финал Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и английским «Манчестер Сити» пройдёт 10 июня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что Марциняк стал жертвой манипуляции.