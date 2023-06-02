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Польский арбитр Марциняк заявил, что не имеет отношения к ультраправой идеологии

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Польский арбитр Шимон Марциняк заявил, что не имеет отношения к идеологии расизма, антисемитизма и нетерпимости.
Польский арбитр Марциняк заявил, что не имеет отношения к ультраправой идеологии
  • Gettyimages.ru

«Я всегда ставлю честную игру и уважение к другому человеку на первое место и хочу передать эти высшие ценности другим. Я всегда дистанцируюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, что я демонстрирую на матчах, на которых я сужу», — говорится в заявлении Марциняка.

1 июня стало известно, что судья может быть отстранён от работы в качестве главного арбитра финала Лиги чемпионов — 2022/23, если подтвердится его участие в митинге ультраправых в Польше. 

Финал Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и английским «Манчестер Сити» пройдёт 10 июня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что Марциняк стал жертвой манипуляции.

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