Трое предстанут перед судом: в Испании не утихает скандал в связи с расистскими оскорблениями Винисиуса

В Испании задержаны трое подозреваемых в оскорблении футболиста «Реала» Винисиуса. Им предъявлены обвинения в совершении преступления на почве ненависти. Разбирательство пройдёт в Высшем суде Валенсии, а вингер мадридцев примет в нём участие по видеосвязи. Между тем, президент Ла Лиги Хавьер Тебас заверил, что организация продолжит кампанию по искоренению расизма, а некоторые футболисты призвали 22-летнего бразильца сконцентрироваться на игре, а не на борьбе с фанатами.

В Испании продолжает бушевать скандал, разгоревшийся во время матча Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом», когда вингер сливочных Винисиус столкнулся с расистскими оскорблениями со стороны фанатов. Как слышно на записях, широко разошедшихся в сети, болельщики в том числе скандировали: «Mono!», что по-испански значит «обезьяна».

Королевский клуб обратился в правоохранительные органы с заявлением об оскорблениях в адрес своего игрока, и незамедлительно начатое расследование привело к тому, что были задержаны три человека. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления на почве ненависти. Как сообщает испанская пресса, бразильский футболист примет участие в заседании Высшего суда Валенсии по видеоконференции и даст показания в качестве пострадавшего. Перед выступлением Винисиуса будут опрошены обвиняемые.

Суд также потребовал от «Валенсии» установить, кто из охранников и стюардов работал на стадионе в день игры, чтобы вызвать их для дачи показаний в качестве свидетелей. Когда состоятся слушания, не уточняется.

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Параллельно этому Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) провела собственное разбирательство. По его итогам «Валенсия» была оштрафована на €45 тыс., а трибуна имени Марио Кемпеса стадиона «Месталья», с которой и неслись расистские выкрики, была закрыта на пять матчей. Однако клуб подал апелляцию на это решение, и наказание было смягчено: штраф снизили до €27 тыс., а запрет на использование фанатской трибуны скостили до трёх игр.

Суровому наказанию подверглись и судьи, обслуживавшие ставшую печально известной встречу. В частности, был уволен видеоассистент, показавший главному арбитру лишь отрывок стычки Винисиуса и Уго Дуро, приведшей к удалению бразильца. В видеоповтор вошёл лишь удар футболиста «Реала» без предшествовавших ему действий Дуро, схватившего соперника за горло. После тщательного разбора эпизода Комитет по спортивным соревнованиям RFEF отменил красную карточку мадридцев. Этот факт, к слову, возмутил фанатов других команд, которые обвинили королевский клуб в давлении на федерацию.

Между тем, футболисты «Реала» перед матчем 36-го тура Примеры с «Райо Вальекано» вышли на разминку в одинаковых футболках с 20-м номером, под которым играет Винисиус, а фанаты растянули баннеры в поддержку бразильца со словами «С нас хватит!» Сам вингер на поле не появлялся из-за проблем с коленом, а наблюдал за партнёрами с трибун в компании президента клуба Флорентино Переса. После 20-й минуты болельщики стали аплодировать бразильцу, футболист поднялся с места и поблагодарил всех за поддержку. Как отметил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти, психологически игрок в полном порядке, несмотря на всю шумиху вокруг его имени.

А обсуждения громкого события по-прежнему не утихают. В частности, президент Ла Лиги Хавьер Тебас принёс извинения Винисиусу за необдуманный твит, в котором он заявил, что бразильцу не следовало резко высказываться о чемпионате и говорить, будто расизм в ней — обычное явление. По словам функционера, он неудачно выразился.

Кроме того, Тебас рассказал, что предпринимает руководство лиги, чтобы искоренить проблему расизма на испанских стадионах. По его словам, в начале каждого сезона болельщикам раздают листовки, в которых разъясняется недопустимость тех или иных кричалок. Кроме того, специалисты отслеживают, на каких трибунах чаще всего появляются неподобающие речёвки, так как фанаты, склонные к нарушениям, чаще всего собираются вместе.

«Мы продолжим проводить кампании против расизма. Мы хотим полномочий, чтобы иметь возможность реально решить эту проблему. Нам очень сложно это сделать, если прокуратура будет закрывать дела, аргументируя это тем, что оскорбления являются следствием спортивного соперничества», — подчеркнул Тебас.

Он также отметил, что с различного рода оскорблениями — не только расистского характера — чаще всего сталкиваются футболисты экстра-класса, так как их успешные действия раздражают фанатов противника.

«Если взглянуть на это со стороны и изучить эту тему, то вы увидите, что великие спортсмены становятся мишенями расистского и гомофобного гнева. Это уже случалось с Месси и Криштиану. Винисиус — лучший игрок турнира, и он страдает от гнева болельщиков. Его зрелищный футбол порождает некую враждебность, но это не значит, что он провокатор. Оскорбление — это настолько серьёзный вопрос, что честь футболиста и расы всегда должны преобладать», — подчеркнул руководитель Ла Лиги.

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Тем временем некоторые футболисты призвали игрока «Реала» быть сдержаннее и не вступать в перепалки со зрителями. Так, бывший игрок «Севильи» Пинтиньо отметил, что его соотечественнику следует сосредоточиться на своей работе.

«Зная, что он очень быстро теряет концентрацию, люди будут его провоцировать, и он поддаётся на провокации. Если есть люди, которые поют и оскорбляют, есть также люди, обладающие полномочиями для принятия решений, которые должны быть приняты. Это не Винисиус должен противостоять публике. Для спортсмена это недопустимо, он должен сосредоточиться на своей профессии», — отметил бывший футболист.

В свою очередь, вратарь «Вильярреала» Хосе Рейна отметил, что вряд ли игроки сталкиваются с проявлениями расизма на каждом стадионе Испании. По его мнению, это лишь единичные случаи, которые нужно своевременно выявлять и наказывать провинившихся.

«Это типичные грубияны и дураки, которым всегда трудно себя сдерживать. Что нужно сделать — так это установить их личность и никогда больше не пускать на стадион. Те четыре, восемь или тысяча, которые называли Винисиуса «обезьяной», должны быть осуждены. Печально, что такое происходит», — отметил голкипер.

Бразильцу, по мнению Рейны, следует повзрослеть, принять некоторые неписанные футбольные ценности и кодексы, а также проявлять больше уважения к соперникам. Он подчеркнул, что оскорбления игроков зачастую случаются не из-за того, что фанаты действительно придерживаются расистских взглядов. Иногда они лишь вымещают на одном футболисте злость за происходящее на поле.

«Такое со всеми происходит, в том числе со мной. В общем, чем меньше вы провоцируете трибуны, чем меньше вы провоцируете соперников и чем меньше вы протестуете перед судьёй, тем больше уважения к вам все будут испытывать», — заключил Рейна.