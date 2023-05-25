Полиция задержала болельщиков «Атлетико», повесивших на мосту куклу в виде Винисиуса

В начале недели четверо болельщиков «Атлетико» были задержаны за то, что повесили куклу в виде нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации Marca, инцидент произошёл в январе. «Атлетико» добивается от полиции раскрытия личностей задержанных, чтобы пожизненно отстранить их от футбола.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего Винисиуса.

Ранее в ООН отреагировали на расистский скандал с участием Винисиуса.