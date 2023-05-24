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В ООН отреагировали на расистский скандал с участием Винисиуса

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк поделился мнением о расистском скандале вокруг футболиста «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Расовая дискриминация, с которой он столкнулся, является ярким напоминанием о распространённости расизма в спорте. Призываю тех, кто организует спортивные мероприятия, разработать стратегии по предотвращению расизма», — приводит слова Тюрка Um Dois Esportes.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца. 

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображающая Жуниора, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

Ранее сообщалось, что игроки «Реала» вышли на матч с «Райо Вальекано» в футболках в поддержку Винисиуса.

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