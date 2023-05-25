Анчелотти сообщил, что Винисиус психологически здоров после расистского скандала
«Винисиус психологически в порядке, вся поддержка, полученная в последние дни, пошла ему на пользу. Если бы у него не было дискомфорта в колене, он бы вышел на матч с «Райо Вальекано», — заявил тренер на пресс-конференции.
21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.
Ранее сообщалось, что в ООН отреагировали на расистский скандал с участием Винисиуса.