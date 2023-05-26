Экс-футболист «Севильи» Пинтиньо: Жуниору нужно сосредоточиться на игре

Экс-футболист «Севильи» Пинтиньо высказался о расистском скандале вокруг игрока «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Я думаю, что он неправ, ему нужно сосредоточиться на игре. Зная, что он очень легко отвлекается от футбола, люди провоцируют его, и он ведётся на провокацию. Не Винисиус должен бороться с публикой, для спортсмена это недопустимо», — цитирует Пинтиньо ElDesmarque.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображавшая Жуниора, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

Ранее Верховный суд Испании начал расследование против трёх человек за расистские крики в адрес Жуниора.