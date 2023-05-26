Суд Испании начал расследование против трёх человек за расистские крики в адрес Винисиуса

Верховный суд Испании начал расследование против трёх человек за расистские крики в адрес игрока «Реала» Винисиуса Жуниора.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что обвиняемым были предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти.

Сам Винисиус даст показания по видеоконференции.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображавшая Жуниора, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

Ранее Карло Анчелотти рассказал о состоянии нападающего команды Винисиуса Жуниора после расистского скандала.