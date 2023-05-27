Винисиус выступит в суде по делу о расизме с тремя обвиняемыми

Верховный суд Испании начал расследование против трёх человек за расистские крики в адрес игрока «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации RTVE, бразильский игрок примет участие в суде.

Болельщикам были предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти и преступлении против моральной целостности.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что суд отпустил болельщиков, повесивших на мост манекен Винисиуса.