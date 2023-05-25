La Razón: суд отпустил болельщиков, повесивших на мост манекен Винисиуса

Суд Мадрида освободил болельщиков, которые повесили на мост рядом с тренировочной базой «Реала» куклу, изображающую футболиста Винисиуса Жуниора.

Об этом сообщает La Razón.

Отмечается, что четверым были предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти и преступлении против моральной целостности.

Также суд запретил им приближаться к самому игроку.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображающая Жуниора, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

Ранее сообщалось, как в ООН отреагировали на расистский скандал с участием Винисиуса.