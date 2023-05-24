Президент Ла Лиги Тебас извинился перед Винисиусом на фоне скандала из-за расизма

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас принёс извинения Винисиусу Жуниору за сообщение, отправленное игроку в социальных сетях.

«Я должен извиниться. Меня не так поняли. Не хотел атаковать Винисиуса», — приводит слова Тебаса ESPN.

В матче «Реала» с «Валенсией» в рамках 35-го тура чемпионата Испании нападающий Винисиус Жуниор подвергся расистским высказываниям со стороны болельщиков. После этого игрок пожаловался на оскорбления, назвав Ла Лигу расистской.

В ответ на это Тебас в социальных сетях написал, что игроком «манипулируют».

Ранее Хави заявил, что необходимо останавливать матчи в случае проявлений расизма.