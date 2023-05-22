Марциняк назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов

Стало известно, кто рассудит матч финала Лиги чемпионов с участием «Манчестер Сити» и «Интера».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, Марциняк будет главным арбитром финального матча. Помогать ему обслуживать игру будут его соотечественники — лайнсмены Павел Соколицкий и Томаш Листкевич.

В финальном матче Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Манчестер Сити». Финальный матч пройдёт на стадионе на Олимпийском стадионе имени Ататюрка 10 июня в Стамбуле.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда станет великой только после победы в Лиге чемпионов УЕФА.