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Гвардиола: «Манчестер Сити» должен выиграть Лигу чемпионов, чтобы быть великой командой

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда станет великой только после победы в Лиге чемпионов УЕФА.
Гвардиола: «Манчестер Сити» должен выиграть Лигу чемпионов, чтобы быть великой командой
  • Gettyimages.ru

«Я согласен с людьми, которые говорят, что нам нужно побеждать в Лиге чемпионов, чтобы считаться великой командой. Чтобы попасть в историю, нам нужно выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

В финале соревнований «Ман Сити» сыграет с «Интером». Финальный матч пройдёт 10 июня в Стамбуле.

20 мая команда испанского специалиста досрочно выиграла чемпионат Англии в третий раз подряд.

Ранее сообщалось, что Гвардиола — первый тренер, выигравший три чемпионства подряд в Германии, Испании и Англии.

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