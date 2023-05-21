Гвардиола: «Манчестер Сити» должен выиграть Лигу чемпионов, чтобы быть великой командой
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«Я согласен с людьми, которые говорят, что нам нужно побеждать в Лиге чемпионов, чтобы считаться великой командой. Чтобы попасть в историю, нам нужно выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Гвардиолу The Guardian.
В финале соревнований «Ман Сити» сыграет с «Интером». Финальный матч пройдёт 10 июня в Стамбуле.
20 мая команда испанского специалиста досрочно выиграла чемпионат Англии в третий раз подряд.
Ранее сообщалось, что Гвардиола — первый тренер, выигравший три чемпионства подряд в Германии, Испании и Англии.