Польский арбитр Шимон Марциняк остался главным арбитром финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

«После заявления Марциняка УЕФА принимает его глубокие извинения и разъяснения. УЕФА также связался с «NEVERAGAIN», где заявили, что отстранение подорвёт продвижение антидискриминации», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

1 июня стало известно, что судья может быть отстранён от работы в качестве главного арбитра финала Лиги чемпионов, если подтвердится его участие в митинге ультраправых в Польше. Марциняк заявил, что всегда дистанцируется от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости.

Финальный матч Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и английским «Манчестер Сити» пройдёт 10 июня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА может отстранить Марциняка от финала Лиги чемпионов.