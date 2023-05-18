Беспощадные: «Манчестер Сити» разгромил «Реал» и второй раз пробился в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» дома победил «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и взял убедительный реванш за поражение годичной давности. Подопечные Хосепа Гвардиолы не пощадили действующего обладателя трофея, четырежды огорчив Тибо Куртуа. В первом тайме дублем отметился Бернарду Силва, после перерыва мяч в свои ворота срезал Эдер Милитао, а в компенсированное время отличился вышедший на замену Хулиан Альварес.

Год назад «Реал» находился практически в той же непростой ситуации в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. Чтобы выйти в следующий раунд, минуя нервотрёпку в виде серии пенальти, ему было необходимо обыгрывать пребывающий в великолепной форме «Манчестер Сити». Правда, определённые отличия всё же были. С одной стороны, в этом году для победы по сумме двух встреч подопечным Карло Анчелотти хватало взять верх с разницей в один мяч. С другой — сделать это было необходимо не на переполненном родными болельщиками «Сантьяго Бернабеу», а на «Этихаде», где сливочные ни разу не добивались успеха. Дважды они довольствовались ничьей, а ещё дважды уступили.

Тем не менее «Манчестер Сити» также находился под серьёзным психологическим давлением. Понимал это и Хосеп Гвардиола, открыто называвший будущее противостояние одним из самых важных за время его пребывания в Туманном Альбионе. И это могло быть обусловлено невероятно возросшим уровнем ожиданий в связи с появлением в составе Эрлинга Холанда и уверенным продвижением по сетке.

После успеха в дуэли с «Баварией» на «горожан» навесили ярлык главных фаворитов еврокубка и посчитали их попадание в следующий раунд практически решённым делом, хотя с этим у подопечных испанца регулярно были проблемы. Из последних шести полуфиналов его коллективы уступили в пяти, и частенько причиной тому были его эксперименты со схемами и с тактикой, ставившие в ступор не столько оппонента, сколько его собственных спортсменов. И хотя в этот раз наставник пообещал не мудрить с планом на встречу, он заявил о желании сделать команду более гибкой в атаке.

Судя по всему, осуществить это Гвардиола хотел без фактических перестановок. «Сити» предстал в том же составе, что и 9 мая на «Бернабеу», а вот «Реал» произвёл одно изменение. Удержавшего самого Холанда Антонио Рюдигера сменил Эдер Милитао, отбывший дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. И этот ход Анчелотти вполне мог предопределить исход противостояния.

Однако сразу возникло ощущение, что тренер ошибся с парой центральных защитников. В отсутствие Рюдигера опекать Холанда было доверено Давиду Алабе, и тот с этим категорически не справлялся. С разницей в несколько минут он трижды упускал норвежца: один раз позволил тому ворваться во вратарскую и даже уложить на газон вратаря, а ещё дважды — пробить головой после розыгрыша углового. К счастью гостей, ни в одном из эпизодов Эрлингу не удалось забить. В первом случае его передача на партнёра не нашла адресата, а в двух оставшихся чудеса творил Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер неимоверным образом среагировал и совершил два сейва, напомнив о своём выступлении в прошлогоднем финале Лиги чемпионов. Тогда он буквально в одиночку справился с лидерами «Ливерпуля» и помог «Реалу» выиграть очередной трофей.

Но «Манчестер Сити» были настойчивее своих соперников по АПЛ. Хозяева оказывали на гостей колоссальное давление и практически не отдавали им мяч. К 23-й минуте они владели им 81% времени и немного сбавили обороты лишь после того, как открыли счёт. Тончайший пас Кевина Де Брёйне в коридор между защитниками дошёл до Бернарду Силвы, который расстрелял Куртуа с близкого расстояния.

«Реал» встрепенулся и попытался напомнить, почему считается королём Лиги чемпионов. Всего за несколько минут гости отметились парой опаснейших подходов к воротам. И хотя лишь один из них завершился ударом, отличиться мадридцы могли дважды. Но шикарный разрезающий пас шведой в исполнении Родриго не дошёл до Карима Бензема, а мощнейший выстрел Тони Крооса с 30 м пришёлся в перекладину.

В этот момент могло показаться, что остаток тайма пройдёт если не под диктовку «Реала», то в равной борьбе, но «Сити» быстро вернул себе инициативу и забил второй раз. И вновь в роли завершителя атаки выступил Силва, подвергнутый жёсткой критике после первого матча. Тогда он практически вчистую проиграл очную дуэль Эдуардо Камавинге и был как никогда пассивен в нападении, но в этот раз исправился. Португалец преуспел на добивании после удара Илкая Гюндогана и оформил дубль за 14 минут.

После первого тайма соотношение по числу ударов составляло 13:1 в пользу «Сити», а по ожидаемым голам разница была ещё более унизительной для «Реала» (1,53 и 0,01). И хотя перестановки в перерыве казались необходимыми, Анчелотти обошёлся без них. И это не выглядело правильным решением. Мадридцы продолжали проигрывать середину поля, очень неорганизованно действовать в обороне и проваливаться в прессинге. Бензема и Винисиус практически не участвовали в попытках отбора, а ввосьмером накрыть великолепных «горожан» не получалось.

За 18 минут второго тайма «Реал» не провёл ни одной опасной атаки и ограничился лишь ударом Алабы со штрафного, поэтому Анчелотти всё же прибегнул к заменам. Вместо не до конца восстановившегося и выступавшего явно не на своём уровне Луки Модрича вышел Рюдигер, занявший место в паре с Милитао. Алаба передвинулся на левый фланг защиты, а Камавинга перешёл в среднюю линию.

Но ни появление Рюдигера, ни выход Марко Асенсио вместо Крооса не помогли «Реалу» вернуться в игру. Исход противостояния на 76-й минуте решил Милитао, срезавший мяч в собственные ворота после подачи Де Брёйне со штрафного. Спасти гостей от третьего пропущенного гола мог только видеоассистент. В момент подачи один из футболистов «Сити» находился в офсайде. Но это обстоятельство сочли незначительным, ведь тот не принимал участия в эпизоде.

В концовке «Реал» мог немного подсластить пилюлю и впервые поразить ворота «Сити» на «Этихаде» в нынешнем плей-офф, но Бензема не хватило совсем немного, чтобы оставить не у дел Эдерсона. А уже в компенсированное время вышедший со скамейки Хулиан Альварес установил окончательный счёт — 4:0. «Горожане» разгромили действующих обладателей трофея, отомстили за поражение годичной давности и во второй раз вышли в финал Лиги чемпионов. И в отличие от 2021 года там их будет ждать не грозный «Челси», а скромный «Интер», пробившийся в решающий раунд во многом благодаря крайне благоприятному жребию.