AS: «Реалу» могут присудить техническое поражение из-за замены футболиста

«Реал» может получить техническое поражение в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».

Как сообщает AS, на 84-й минуте матча Альваро Одриосола должен был заменить Марко Асенсио, но ранее травму получил Эдуардо Камавинга, из-за чего тренерский штаб мадридского клуба решил заменить француза вместо испанца, уже покидавшего поле, но не пересёкшего боковую линию.

По информации источника, «Хетафе» из-за данного эпизода обратился с жалобой на мадридский клуб.

Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карло Анчелотти. Победный мяч забил Марко Асенсио (70-я минута).

Ранее Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».