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Анчелотти: «Реалу» придётся терпеть в ответной игре с «Ман Сити»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
Анчелотти: «Реалу» придётся терпеть в ответной игре с «Ман Сити»
  • © AP Photo/Manu Fernandez

«Команда должна хорошо читать игру. Игрокам следует знать, что нас ждут отрезки, когда придётся терпеть, но это нормально для такого матча. В то же время мы должны выжать максимум, когда будем владеть преимуществом», — сказал тренер на пресс-конференции.

Первая встреча команд на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее Александр Мостовой назвал фаворита в паре «Манчестер Сити» — «Реал».

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