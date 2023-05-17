Анчелотти: «Реалу» придётся терпеть в ответной игре с «Ман Сити»
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«Команда должна хорошо читать игру. Игрокам следует знать, что нас ждут отрезки, когда придётся терпеть, но это нормально для такого матча. В то же время мы должны выжать максимум, когда будем владеть преимуществом», — сказал тренер на пресс-конференции.
Первая встреча команд на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.
Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».
Ранее Александр Мостовой назвал фаворита в паре «Манчестер Сити» — «Реал».