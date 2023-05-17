Мостовой назвал фаворита в паре «Манчестер Сити» — «Реал»

Бывший российский футболист Александр Мостовой назвал фаворита в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Реалом».

«Ман Сити» практически стал чемпионом Англии. В первом матче обе команды сыграли хорошо. Результат приемлемый. Но «Реал» есть «Реал». Я думаю, что в ответном матче есть небольшой перевес в пользу «Сити» — 55 на 45», — цитирует Мостового Betonmobile.

Первая встреча между командами на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее «Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов.