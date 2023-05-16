«Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Интер» нанёс поражение «Милану» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Лаутаро Мартинес (74-я минута). Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу нерадзурри.

Своего соперника подопечные Симоне Индзаги узнают в другом полуфинале, «Манчестер Сити» — «Реал» (1:1), который пройдёт в Манчестере 17 мая.

Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.

Ранее полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».