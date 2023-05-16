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Модрич: Лига чемпионов — турнир «Реала»

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Модрич: Лига чемпионов — турнир «Реала»
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Нас ждёт большой матч. Нам нравится Лига чемпионов, потому что это наш турнир. Перед такими матчами возникает чувство комфорта, и именно поэтому мы так часто выигрывали. Мы выложимся на 100%», — цитирует Модрича Marca.

Первая встреча между командами на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее Карло Анчелотти ответил Гвардиоле, который жаловался на сложный график.

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