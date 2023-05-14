Анчелотти ответил Гвардиоле, который жаловался на сложный график

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле на жалобу о тяжёлом графике.

«Гвардиола жаловался на календарь, который слишком загружен. Мы играли с меньшим отдыхом в первом матче, и теперь их очередь. График неидеальный, вот и всё. Слишком много игр для всех», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

Первая встреча между командами на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее Арсен Венгер заявил, что судьи допустили ошибку до гола «Сити» в ворота «Реала».