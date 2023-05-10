Венгер считает, что судьи допустили ошибку до гола «Сити» в ворота «Реала»

Экс главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о голе «Манчестер Сити», забитом в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«VAR обычно должен проверять, забит ли гол в рамках правил или нет, в такой ситуации система должна была вмешаться», — цитирует Венгера BeIN Sports.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее сообщалось, что отец Эрлинга Холанда вступил в перепалку с болельщиками «Реала» во время полуфинала.