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Венгер считает, что судьи допустили ошибку до гола «Сити» в ворота «Реала»

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Экс главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о голе «Манчестер Сити», забитом в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
Венгер считает, что судьи допустили ошибку до гола «Сити» в ворота «Реала»
  • AP

«VAR обычно должен проверять, забит ли гол в рамках правил или нет, в такой ситуации система должна была вмешаться», — цитирует Венгера BeIN Sports.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее сообщалось, что отец Эрлинга Холанда вступил в перепалку с болельщиками «Реала» во время полуфинала.

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