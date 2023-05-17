Без лишних проблем: «Интер» снова победил «Милан» и впервые с 2010-го пробился в финал Лиги чемпионов

«Интер» обыграл «Милан» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 1:0, а единственный мяч на 74-й минуте с передачи Ромелу Лукаку забил Лаутаро Мартинес. Номинальные гости владели территориальным преимуществом, однако нанесли втрое меньше ударов, чем соперник, а по-настоящему побеспокоили Андре Онану лишь однажды. Таким образом, нерадзурри в шестой раз и впервые с 2010 года, когда они завоевали его под руководством Жозе Моуринью, поборются за самый престижный клубный трофей Старого Света.

В ответном матче с «Интером» «Милану» предстояло совершить небольшое чудо. С одной стороны, отставание россонери в два мяча не выглядело критичным. В истории Лиги чемпионов случались и более трудные спасения, в том числе на полуфинальной стадии, — чего стоит невероятный камбэк «Ливерпуля» в противостоянии с «Барселоной» в 2019-м.

Проблема заключалась в том, что подопечные Стефано Пиоли, несмотря на его заверения о готовности «сыграть отлично», находились не в лучшем состоянии. В преддверии поединка в еврокубке они сенсационно уступили «Специи» в Серии А и рискуют не попасть в ЛЧ на следующий сезон. В общей же сложности в пяти последних встречах во всех турнирах команда одержала всего одну победу.

То ли дело нерадзурри, которые могут похвастать пятиматчевой победной серией в национальном первенстве, а также пробились в решающее противостояние Кубка страны.

Единственной надеждой для номинальных гостей было возвращение в строй лидера — Рафаэла Леау. Вингер, забивший во всех соревнованиях 13 мячей и столько же раз ассистировавший партнёрам, пропустил первое дерби, и без него красно-чёрные безропотно уступили. Однако португалец вернулся в общую группу в конце прошлой недели и в итоге попал в основу. А вот получивший серьёзное повреждение колена Исмаэль Беннасер выбыл из строя на полгода. Также по неясным причинам не попал в заявку опытный Симон Кьер, и его место в центре обороны занял 21-летний Малик Тшау. Симоне Индзаги же в отличие от визави ожидаемо не стал делать ни одной рокировки в составе.

Первый тайм не убедил в том, что «Милан» способен отыграться. Гости даже не сразу сумели забрать мяч под свой контроль. Но и владение ничего им не давало. Зачастую атаки скатывались на правый фланг, где на помощь Жуниору Мессьясу приходил Браим Диас. А вот последующие подачи в штрафную, как правило, не несли в себе ничего, так как защитники соперников легко снимали весь верх, закрыв Оливье Жиру.

А те редкие моменты, которые россонери с большим трудом создавали, они сами упускали. Чего стоит хотя бы эпизод с участием Диаса. После отбора на чужой половине Сандро Тонали на левом краю ушёл от Генриха Мхитаряна и выполнил прострел в штрафную. Однако Диас низом из убойной позиции пробил недостаточно сильно, и Андре Онана выручил партнёров.

Соперники ответили контрвыпадом с последующим ударом Николо Бареллы в упор и сейвом Мика Меньяна, но судья зафиксировал офсайд. После этого хозяева вовсе навязали оппонентам свою игру. Они старались отбирать мяч как можно выше и не позволяли им даже начинать атаки. Абсолютно незаметен был и хвалёный Леау, которого на правом краю обороны надёжно закрыл Дензел Думфрис. Однако один момент португалец всё-таки себе создал. Отклеившись от защитника, форвард ворвался в штрафную и низом не попал в дальний угол.

Но «Интер» тут же ответил упущенным шансом на розыгрыше стандарта. После подачи Хакана Чалханоглу с левого фланга Эдин Джеко головой пробил наверняка, но Меньян, проявив чудеса реакции, оставил команду в игре. Единственной ложкой дёгтя для Индзаги стала травма Мхитаряна. Армянин на ровном месте получил мышечное повреждение и незадолго до перерыва уступил место на поле Марсело Брозовичу.

Казалось, по крайней мере во второй половине россонери обязаны были идти вперёд из последних сил, но на деле они смотрелись ещё хуже. Если до перерыва гости хотя бы изредка создавали подходы к чужим воротам, то после совсем не тревожили Онану, которому приходилось вступать в игру разве что для выноса мяча от собственных ворот. В результате выстрел Диаса в створ в дебюте так и остался единственным.

В остальном «Интер» полностью навязывал соперникам устраивающий его ход матча. Хозяева встречали гостей ещё в середине поля и не позволяли даже добраться до своей штрафной. Лишь после 60-й минуты подопечные Пиоли вновь завладели инициативой, но не могли ничего предложить болельщикам, кроме забросов в направлении Жиру, почти не выигрывавшего верховые единоборства. Совсем незаметен был и Леау, который, очевидно, находился не в идеальном состоянии после травмы.

Однако красно-чёрные всё же вынуждены были идти вперёд и допускали разрывы между линиями, чем пользовались оппоненты. В результате одна из контратак на 74-й минуте завершилась голом, который окончательно поставил точку в противостоянии. Действия обороны россонери в данном эпизоде тоже вызывают большие вопросы. Вышедшему на замену Ромелу Лукаку позволили спокойно обработать мяч в штрафной, оценить ситуацию и покатить его на ход Лаутаро Мартинесу. В свою очередь, аргентинец сильно низом пробил в ближний и отметился третьим голом в нынешнем сезоне ЛЧ.

Не лучшим образом отработал и Пиоли. Несмотря на то что у его подопечных ничего не получалось впереди, он произвёл перестановки в атакующей линии лишь после пропущенного мяча. Выход на поле Дивока Ориги и Алексиса Салемакерса выглядел откровенно запоздалым. Да и они ничем не помогли команде. Скорее не гости могли восстановить равновесие, а хозяева — увеличить преимущество. Так, Мартинес из-за пределов штрафной едва красиво не перебросил Меньяна, но тот кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.

Таким образом, «Интер» в полуфинале ЛЧ продемонстрировал тотальное превосходство над «Миланом» и не оставил принципиальному оппоненту шансов. Данный успех позволил коллективу впервые с 2010-го пробиться в финал турнира, где его соперником станет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Реал».