Зозуля жёстко прошёлся по Шевченко, который смотрел футбол в компании Джоковича

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля раскритиковал Андрея Шевченко за то, что он смотрел матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Милан» — «Интер» в компании сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом», — написал Зозуля в соцсетях.

Он задался вопросом, знает ли Шевченко, что Джокович и его отец выступают за возвращение россиян на международные соревнования, а также являются «русофилами».

«Очевидно, что знал. Как и знал, что Абрамович работает в интересах России, когда просил снять с него санкции, ведь они были бизнес-партнёрами до ноября 2022 года», — добавил игрок.

Игра между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу «Интера». Ответный матч пройдёт 16 мая. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Джокович поздравил россиянина Андрей Рублёва с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.