Джокович поздравил Рублёва с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло

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Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на победу россиянина Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Джокович поздравил Рублёва с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло
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«Молодец», — написал серб на русском языке в своих социальных сетях.

Также Рублёва поздравили испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

В финальном матче россиянин обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.

Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» и 13-й титул в карьере.

Ранее Рублёв рассказал, как стал крёстным отцом дочери Даниила Медведева.

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