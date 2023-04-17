Рублёв рассказал, как стал крёстным отцом дочери Медведева

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как крестил дочь партнёра по команде Даниила Медведева.
Рублёв рассказал, как стал крёстным отцом дочери Медведева
  • globallookpress.com
  • © Abdallah Bruno

«Батюшка толкнул такую речь, что я даже сказал: «А что Даня тогда должен делать, раз за этим я должен следить?!» На что мне сказали, что он должен содержать семью. Я спросил, можно ли поменяться, потому что выглядит так, что ответственности у меня больше», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

У Даниила и его жены Дарьи в октябре 2022 года родилась дочь Алиса. Её крестным отцом стал Андрей Рублёв. Таинство прошло 8 апреля.

Накануне российский теннисист выиграл свой первый «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв в финале датчанина Хольгера Руне.

Ранее Рублёв объяснил, почему его главный тренер не поехал на турнир в Монте-Карло.

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