Рублёв рассказал, как стал крёстным отцом дочери Медведева

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как крестил дочь партнёра по команде Даниила Медведева.

«Батюшка толкнул такую речь, что я даже сказал: «А что Даня тогда должен делать, раз за этим я должен следить?!» На что мне сказали, что он должен содержать семью. Я спросил, можно ли поменяться, потому что выглядит так, что ответственности у меня больше», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

У Даниила и его жены Дарьи в октябре 2022 года родилась дочь Алиса. Её крестным отцом стал Андрей Рублёв. Таинство прошло 8 апреля.

Накануне российский теннисист выиграл свой первый «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв в финале датчанина Хольгера Руне.

Ранее Рублёв объяснил, почему его главный тренер не поехал на турнир в Монте-Карло.