Рублёв объяснил, почему его главный тренер не поехал на турнир в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил отсутствие главного тренера Фернандо Висенте на победном турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Он должен был быть здесь, в Монако, но у него случились непредвиденные личные обстоятельства. Поэтому, да, его в Монте-Карло не было. Но теперь Фернандо поедет в Мадрид», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

16 апреля россиянин впервые в карьере победил на турнире серии «Мастерс». В финале соревнований в Монте-Карло он обыграл датчанина Хольгера Руне. Игра завершилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.

Ранее Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв победил Руне в финале.