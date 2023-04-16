Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв победил Руне в финале

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего российский теннисист Андрей Рублёв смог одержать победу над датчанином Хольгером Руне.

«Объективно соперник Андрея не успел восстановиться после полуфинала. При нормальной игре Руне 50% подачи Рублёва для победы бы не хватило. Удача была на нашей стороне, но то, что Рублёв старался и за счёт внутренней мобилизации переломил матч, это ему в плюс», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что оба спортсмена играли не чисто. По его мнению, игра выдалась нервной.

В финальном матче россиянин обыграл датчанина со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.

Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» и 13-й титул в карьере.

Ранее Рублёв высказался о победе над Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).