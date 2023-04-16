Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв победил Руне в финале

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего российский теннисист Андрей Рублёв смог одержать победу над датчанином Хольгером Руне.
Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв победил Руне в финале
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Antoine Couvercelle / Pano

«Объективно соперник Андрея не успел восстановиться после полуфинала. При нормальной игре Руне 50% подачи Рублёва для победы бы не хватило. Удача была на нашей стороне, но то, что Рублёв старался и за счёт внутренней мобилизации переломил матч, это ему в плюс», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что оба спортсмена играли не чисто. По его мнению, игра выдалась нервной.

В финальном матче россиянин обыграл датчанина со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.

Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» и 13-й титул в карьере.

Ранее Рублёв высказался о победе над Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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