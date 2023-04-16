Рублёв — о победе над Руне: я так много мучился, чтобы выиграть этот «Мастерс»

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над датчанином Хольгером Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Я так много мучился, чтобы выиграть этот «Мастерс». Говорил себе, что нужно бороться до конца. В предыдущих финалах я терял веру в победу, но сегодня сказал себе: «Даже если проиграешь, пожалуйста, верь в себя до конца», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В финальном матче россиянин обыграл датчанина со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.

Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» и 13-й титул в карьере.

Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе Рублёва над Руне.