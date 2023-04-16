Кафельников о Рублёве: первый титул серии «Мастерс» — безусловно, успех
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«Первый большой титул Рублёва в карьере! Матч не смотрел. Но мы все его поздравляем! Первый титул серии «Мастерс» — безусловно, успех», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».
В финальном матче россиянин обыграл датчанина со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.
Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» и 13-й титул в карьере.
Ранее сообщалось, что Аслан Карацев пробился в основную сетку теннисного турнира в Мюнхене.