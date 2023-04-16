Карацев пробился в основную сетку теннисного турнира в Мюнхене

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в основную сетку турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия).

Карацев одержал победу над немцем Луисом Вессельсом со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

На счету россиянина две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. У Вессельса один эйс, ни одного брейк-пойнта и три двойные ошибки.

Первый соперник Карацева в основной сетке определится по итогам жеребьёвки квалифаеров.

Призовой фонд турнира в Мюнхене составил €563 тыс. Действующим чемпионом является 19-летний датчанин Хольгер Руне.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.