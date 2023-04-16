Рублёв — о предстоящем матче с Руне: нужно пропустить три удара, чтобы диктовать свой стиль

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с датчанином Хольгером Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Он на самом деле хорошо разбирается в игре и очень талантлив. Имеет хорошее чутьё. По игре он не даст вам никакого ритма. Так что, действительно, нужно пропустить три-четыре удара, чтобы иметь возможность задавать свой ритм и диктовать свой стиль игры», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Российский теннисист нанёс поражение Тейлору Фритцу из США в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 11 минут. Таким образом, Рублёв вышел в 19-й финал в карьере. На турнире серии «Мастерс» спортсмен трижды доходил до решающего матча.

Руне одержал победу над Янником Синнером со счётом 1:6, 7:5, 7:5.

Ранее Рублёв высказался о победе над Фритцем в полуфинале турнира серии «Мастерс».