Рублёв: психологически было тяжело играть против Фритца
- AP
- © Daniel Cole
«Играть было очень тяжело, особенно против Тейлора. Я проигрывал последние три матча ему. Было тяжело психологически. Я хорошо начал, потом у нас был перерыв, а затем он сломал меня, но я знал, что у меня будут шансы», — сказал Рублёв.
Матч завершился в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 11 минут.
Следующим соперником россиянина станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).
Ранее сообщалось, что Рублёв вышел в 19-й финал в карьере.