Рублёв: психологически было тяжело играть против Фритца

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над американцем Тейлором Фритцем в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Играть было очень тяжело, особенно против Тейлора. Я проигрывал последние три матча ему. Было тяжело психологически. Я хорошо начал, потом у нас был перерыв, а затем он сломал меня, но я знал, что у меня будут шансы», — сказал Рублёв.

Матч завершился в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 11 минут.

Следующим соперником россиянина станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).

Ранее сообщалось, что Рублёв вышел в 19-й финал в карьере.