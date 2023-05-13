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Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть «Сассуоло» в Серии А 

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«Интер» на своём поле нанёс поражение «Сассуоло» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Симеоне Индзаги.

В составе победителей мячи забили Ромелу Лукаку (41-я, 89-я минуты), Лаутаро Мартинес (58-я). У проигравших отличился Матеус Энрике (63-я). Автогол на свой счёт записал Руан (56-я).

«Интер» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Сассуоло» (44) располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Лацио» ушёл от поражения в компенсированное время матча Серии А с «Лечче».

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