Кассано: «Интер» должен играть всемером или молодёжным составом, чтобы уступить «Милану»

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано высказался об ответном матче между «Интером» и «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Интеру» нужно играть всемером или молодёжным составом, чтобы вылететь. При этом есть риск, что и тогда «Милан» не сможет их обыграть. С Леао или без — это мало что меняет. «Милан» проиграет «Интеру», — цитирует Кассано Football Italia.

Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Симона Индзаги. Ответный матч пройдёт 16 мая. Начало — в 22:00 мск.

Во втором полуфинале сыграют «Манчестер Сити» и «Реал» (счёт первого матча — 1:1).

Ранее Стефано Пиоли оценил шансы «Милана» выйти в финал Лиги чемпионов.