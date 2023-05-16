Кассано: «Интер» должен играть всемером или молодёжным составом, чтобы уступить «Милану»
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«Интеру» нужно играть всемером или молодёжным составом, чтобы вылететь. При этом есть риск, что и тогда «Милан» не сможет их обыграть. С Леао или без — это мало что меняет. «Милан» проиграет «Интеру», — цитирует Кассано Football Italia.
Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Симона Индзаги. Ответный матч пройдёт 16 мая. Начало — в 22:00 мск.
Во втором полуфинале сыграют «Манчестер Сити» и «Реал» (счёт первого матча — 1:1).
Ранее Стефано Пиоли оценил шансы «Милана» выйти в финал Лиги чемпионов.