Пиоли оценил шансы «Милана» выйти в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил шансы своей команды обыграть в ответном матче «Интер» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«У нас есть только один шанс, и мы должны сыграть этот матч с исключительным настроем. Команда знает, что у неё всё ещё есть отличный шанс, поэтому она сосредоточена, полна решимости и желания попытаться переломить ситуацию, когда шансы против неё», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Симона Индзаги. Ответный матч пройдёт 16 мая.

В другом полуфинале сыграют «Манчестер Сити» и «Реал» (счёт первой игры — 1:1).

Ранее сообщалось, что Пиоли могут уволить из «Милана», если клуб не выйдет в финал Лиги чемпионов.