Пиоли могут уволить из «Милана», если клуб не выйдет в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в ближайшее время может покинуть клуб.

По информации La Gazzetta dello Sport, специалиста могут уволить, если клуб не выйдет в финал Лиги чемпионов и не попадёт в топ-4 Серии А. Руководство считает, что тренер «не извлекает максимум из игроков», купленных год назад.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт 16 мая. В чемпионате Италии миланский клуб идёт на пятой позиции — 61 очко в 35 матчах.

Ранее тренер «Милана» обвинил арбитра в двойных стандартах после матча с «Интером».