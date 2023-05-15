Пиоли могут уволить из «Милана», если клуб не выйдет в финал Лиги чемпионов
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По информации La Gazzetta dello Sport, специалиста могут уволить, если клуб не выйдет в финал Лиги чемпионов и не попадёт в топ-4 Серии А. Руководство считает, что тренер «не извлекает максимум из игроков», купленных год назад.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт 16 мая. В чемпионате Италии миланский клуб идёт на пятой позиции — 61 очко в 35 матчах.
Ранее тренер «Милана» обвинил арбитра в двойных стандартах после матча с «Интером».