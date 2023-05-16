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Леау в стартовом составе «Милана» на ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Интером»

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Объявили стартовые составы «Милана» и «Интера» на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Леау в стартовом составе «Милана» на ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Интером»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

С первых минут у «Милана» появятся Меньян, Тео Эрнандес, Томори, Тьяу, Калабрия, Крунич, Тонали, Мессиас, Леау, Диас, Жиру.

У «Интера» на поле выйдут Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

Встреча «Интер» — «Милан» пройдёт 16 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером».

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