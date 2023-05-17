«Манчестер Сити» довёл счёт до разгромного в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Английский «Манчестер Сити» забил третий мяч в ворота испанского «Реала» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Автогол в свой актив записал бразильский защитник мадридского клуба Эдер Милитао (76-я минута). В первом тайме отличился Бернарду Силва (23-я, 37-я).

Счёт в игре стал 3:0 в пользу коллектива Хосепа Гвардиолы.

Матч проходит на стадионе «Сити оф Манчестер». Главный арбитр матча — Шимон Марциняк из Польши. Первая встреча завершилась вничью (1:1).

Днём ранее в финал пробился «Интер», который по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

Финал ЛЧ пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити».