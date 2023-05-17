Бензема выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити»

Стал известен стартовый состав «Реала» и «Манчестер Сити» на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

С первых минут у «Реала» появятся Куртуа, Камавинга, Алаба, Милитао, Карвахаль, Вальверде, Модрич, Кроос, Винисиус, Родриго, Бензема.

У «Манчестер Сити» на поле выйдут Эдерсон, Аканджи, Диаш, Стоунз, Уокер, Гюндоган, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.

17 мая «Реал» проведёт ответный матч с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Манчестере. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему его команда не тренирует пробитие серии пенальти.