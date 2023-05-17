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Анчелотти: мы не тренируем серию пенальти, ведь воссоздать атмосферу невозможно

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему его команда не тренирует пробитие серии пенальти.
Анчелотти: мы не тренируем серию пенальти, ведь воссоздать атмосферу невозможно
  • AP
  • © Paul White

«Готовимся ли мы к серии пенальти с «Манчестер Сити»? Мы даже не думали об этом. Мы не тренируем пенальти, ведь воссоздать атмосферу серии невозможно», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

17 мая «Реал» проведёт ответный матч с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Манчестере. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что у «Ман Сити» больше шансов выйти в финал Лиги чемпионов, чем у «Реала».

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