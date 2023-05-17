Булыкин: у «Ман Сити» больше шансов выйти в финал Лиги чемпионов, чем у «Реала»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Реалом».

«У «Реала» всегда есть шансы, они выкарабкиваются из самых сложных ситуаций. Но «Сити» является сейчас фаворитом. Они играют дома, у них есть Холанд. Я думаю, нас ждёт интересный матч, но у «Сити» больше шансов», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Первая встреча между командами на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов.