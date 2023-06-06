Goal: Месси попросил «Аль-Хиляль» отложить трансфер до 2024 года

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси попросил «Аль-Хиляль» отложить трансфер на один год.

По информации Goal, представители игрока провели встречу с членами «Аль-Хиляля» и попросили отложить вопрос о переходе на 2024 год. Сейчас Месси настроен вернуться в «Барселону».

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения игрока.